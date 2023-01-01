TypeScript Docs

TypeScript, JavaScript'i temel alan, güçlü bir şekilde yazılmış bir programlama dilidir ve size her ölçekte daha iyi araçlar sunar.

Web Sitesi: typescriptlang.org

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