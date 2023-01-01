Natural Language Playlist, dil ile müzik arasındaki zengin ve karmaşık ilişkiyi araştırıyor ve çalma listeleri oluşturmak için Transformer dil modellerini kullanıyor. Müzik tavsiyesi, daha iyi bir terim olmadığı için "kapalı kapılar ardında kilitli" bir şeydir. Şarkılarınız için bir hafta beklemeniz, doğru şarkı radyosunu bulmanız veya bir algoritmanın aradığınızı ortaya çıkarmasını ummanız gerekir. Akıllı müzik önerilerine doğrudan sorgu erişimi sağlayarak, müzikal ufkunuzu genişletebileceğimi ve güzel melodilerle karşılaşmanızı sağlayabileceğimi umuyorum.

Web Sitesi: naturallanguageplaylist.com

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