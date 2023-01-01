WebCatalog
Anghami

Anghami

anghami.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Anghami çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sevdiğiniz tüm müzik, ihtiyacınız olan tüm özgürlük. Arapça ve Uluslararası tek bir yerde. Anghami sizin için mükemmel bir müzik arkadaşıdır. 57 milyondan fazla Arapça ve Uluslararası şarkıdan oluşan kütüphane, binlerce podcast ve yüzlerce çalma listesiyle, bir müzik çalarda eşi benzeri olmayan en iyi müzik deneyiminin keyfini çıkarabileceksiniz.

Web Sitesi: anghami.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Anghami ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

KKBOX

KKBOX


JOOX Music

JOOX Music

joox.com

Apple Music Beta

Apple Music Beta

music.apple.com

Toveedo

Toveedo

toveedo.com

Wynk Music

Wynk Music

wynk.in

SongMeanings

SongMeanings

songmeanings.com

Radioplayer

Radioplayer

radioplayer.co.uk

Hungama

Hungama

hungama.com

iBroadcast

iBroadcast

ibroadcast.com

Audiomack

Audiomack

audiomack.com

TVNZ+

TVNZ+

tvnz.co.nz

Tunebat

Tunebat

tunebat.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası