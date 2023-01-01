javascript.info

Modern JavaScript Eğitimi: Örnekler ve görevlerle basit ama ayrıntılı açıklamalar: kapanışlar, belge ve olaylar, nesne yönelimli programlama ve daha fazlası.

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