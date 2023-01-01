WebCatalog
Javascript.info

Javascript.info

javascript.info

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Javascript.info çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Modern JavaScript Eğitimi: Örnekler ve görevlerle basit ama ayrıntılı açıklamalar: kapanışlar, belge ve olaylar, nesne yönelimli programlama ve daha fazlası.

Web Sitesi: javascript.info

Yasal Uyarı: WebCatalog, Javascript.info ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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