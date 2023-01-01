Bit, bileşenler için standart bir altyapıdır. Ekiplerinizin otonom geliştirmenin, daha hızlı sürümlerin, zahmetsiz tutarlılığın ve geniş ölçekte işbirliğinin keyfini çıkarmak için ihtiyaç duyduğu her şey budur. Ücretsiz deneyin.

Web Sitesi: bit.dev

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