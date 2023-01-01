Artie, veritabanları ve veri ambarları için açık kaynaklı, gerçek zamanlı bir veri entegrasyon platformudur. Gerçek zamanlı bilgiler edinin ve bir dakikadan kısa veri gecikmesiyle yeni kullanım durumlarının kilidini açın.

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