WebCatalog
Artie

Artie

artie.so

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Artie çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Artie, veritabanları ve veri ambarları için açık kaynaklı, gerçek zamanlı bir veri entegrasyon platformudur. Gerçek zamanlı bilgiler edinin ve bir dakikadan kısa veri gecikmesiyle yeni kullanım durumlarının kilidini açın.

Web Sitesi: artie.so

Yasal Uyarı: WebCatalog, Artie ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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