Macrometa, entegre pub/sub, akış işleme ve Arama özelliklerine sahip bir NoSQL Veritabanıdır. Kurumsal geliştiriciler, gerçek zamanlı uygulamalar ve API'leri aylar değil dakikalar içinde oluşturmak için Macrometa'nın Küresel Veri Ağını kullanıyor.

Web Sitesi: macrometa.com

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