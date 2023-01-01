WebCatalog
Macrometa

Macrometa

macrometa.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Macrometa çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Macrometa, entegre pub/sub, akış işleme ve Arama özelliklerine sahip bir NoSQL Veritabanıdır. Kurumsal geliştiriciler, gerçek zamanlı uygulamalar ve API'leri aylar değil dakikalar içinde oluşturmak için Macrometa'nın Küresel Veri Ağını kullanıyor.

Web Sitesi: macrometa.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Macrometa ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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