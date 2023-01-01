Standart verileri ve temel işlevleri sağlayan, geliştiricilerin zamandan tasarruf etmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olan güçlü ancak kullanımı kolay API'ler.

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