WebCatalog

AnyTrack

AnyTrack

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: anytrack.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde AnyTrack çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

AnyTrack, herhangi bir dönüşüm veri kaynağını favori analiz platformlarınızla (Google Analytics, Facebook Dönüşüm API'si, Google Ads API ve daha fazlası) anında izleyen ve senkronize eden güçlü bir araçtır. AnyTrack, pazarlama ekosisteminizdeki dönüşüm verilerini birleştirerek, reklam ajanslarının kullanabileceği en güçlü AI/ML'den yararlanmak için reklam piksellerinizi ve API'lerinizi temel verilerle besler.

Kategoriler:

Productivity
Etiket Yönetim Sistemleri

Web Sitesi: anytrack.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, AnyTrack ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Google Tag Manager

Google Tag Manager

google.com

Impact

Impact

impact.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Tealium

Tealium

tealium.com

Stape

Stape

stape.io

TAGLAB

TAGLAB

taglab.net

Monita

Monita

getmonita.io

Ixkio

Ixkio

ixkio.com

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

Commanders Act X

Commanders Act X

commandersact.com

Apollo

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