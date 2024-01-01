Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

AnyTrack, herhangi bir dönüşüm veri kaynağını favori analiz platformlarınızla (Google Analytics, Facebook Dönüşüm API'si, Google Ads API ve daha fazlası) anında izleyen ve senkronize eden güçlü bir araçtır. AnyTrack, pazarlama ekosisteminizdeki dönüşüm verilerini birleştirerek, reklam ajanslarının kullanabileceği en güçlü AI/ML'den yararlanmak için reklam piksellerinizi ve API'lerinizi temel verilerle besler.

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Web Sitesi: anytrack.io

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