WebCatalog
Monitask

Monitask

app.monitask.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Monitask çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Monitask, ekibiniz genelinde üretkenliği, verimliliği ve sorumluluğu artıracak yazılımlar sunar. İzleme yazılımı ve zaman izleme özellikleri ekiplerin ellerindeki göreve odaklanmasını sağlar. Yazılımımız güçlü ancak hafif olduğundan kullanımı basit ve kolaydır. Yöneticiler ayrıca ekiplerini her zaman, her yerde takip etmek için kontrol panellerine herhangi bir cihazdan erişebilirler. Monitask'a kaydolun ve bugün zamandan ve paradan tasarruf etmeye başlayın.

Web Sitesi: monitask.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Monitask ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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