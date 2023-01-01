Monitask, ekibiniz genelinde üretkenliği, verimliliği ve sorumluluğu artıracak yazılımlar sunar. İzleme yazılımı ve zaman izleme özellikleri ekiplerin ellerindeki göreve odaklanmasını sağlar. Yazılımımız güçlü ancak hafif olduğundan kullanımı basit ve kolaydır. Yöneticiler ayrıca ekiplerini her zaman, her yerde takip etmek için kontrol panellerine herhangi bir cihazdan erişebilirler. Monitask'a kaydolun ve bugün zamandan ve paradan tasarruf etmeye başlayın.

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