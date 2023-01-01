BoardBell, proje yönetimi için görev panoları ve ekip sohbeti içerir. İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman iş atayın, takip edin, tartışın ve tamamlayın.

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