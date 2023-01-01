WebCatalog
BoardBell

BoardBell

app.boardbell.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BoardBell çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

BoardBell, proje yönetimi için görev panoları ve ekip sohbeti içerir. İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman iş atayın, takip edin, tartışın ve tamamlayın.

Web Sitesi: boardbell.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BoardBell ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

IC Project

IC Project

login.icproject.com

Cirkus

Cirkus

cirkus.com

ConectoHub

ConectoHub

app.conectohub.com

Fullbay

Fullbay

app.fullbay.com

Flowpot

Flowpot

flowpot.com

Zoho Projects

Zoho Projects

accounts.zoho.com

Intervals

Intervals

myintervals.com

Zenchat

Zenchat

chat.zenkit.com

Cubicl

Cubicl

cubicl.io

Smartsheet

Smartsheet

app.smartsheet.com

ActiveCollab

ActiveCollab

activecollab.com

Hibox

Hibox

app.hibox.co

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası