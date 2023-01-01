WebCatalog
Salonized

Salonized

salonized.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Salonized çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Salonunuzu yönetmek için eksiksiz araç seti. Nerede olursanız olun randevularınızı, satışlarınızı ve müşteri tabanınızı takip etmenizi sağlayan, kullanımı kolay salon yazılımı. Zamandan ve paradan tasarruf etmeye başlayın.

Web Sitesi: salonized.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Salonized ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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