WebCatalog
Salonist

Salonist

salonist.io

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Salonlar ve Spalar İçin 1 Numaralı Salon Yazılımı. Salonist, spa'lar, masaj salonları ve berber dükkanları gibi güzellik işletmelerinin personel ve müşterilerle ilgili çeşitli operasyonları etkin bir şekilde yönetmesine yönelik 1 numaralı salon yazılımıdır. Güzellik işinizi sorunsuz bir şekilde yürütmenize, zamandan ve emekten tasarruf etmenize yardımcı olacak güçlü araçlardan oluşan bir pakete sahip olursunuz. Salon sahipleri, bu çok yönlü güzellik salonu rezervasyon yazılımıyla faturalandırmayı, envanteri, pazarlamayı, bordrolamayı ve daha fazlasını kendilerine uygun bir zamanda etkili bir şekilde yönetebilir.

Web Sitesi: salonist.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Salonist ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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