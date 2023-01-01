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nearbuy

nearbuy

nearbuy.com

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Hindistan genelinde 5 milyondan fazla insan şu anda nearbuy'ı kullanarak restoranları, spa'yı, salonları, sinema salonlarını, eğlence parklarını ve paradan tasarruf ederken yakınlarda yapılacak eğlenceli şeyleri keşfediyor. Restoranlar, büfeler, eğlence parkları, tema parkları, pizzalar, spa, masajlar, salonlar, güzellik terapileri, spor salonları, sinema biletleri, hediye kartları, aktiviteler ve daha pek çok konuda binlerce para iadesi teklifimiz, fırsatımız, indirimimiz ve kuponumuz var. Özel teklifler, geri ödeme fırsatları, kuponlar ve harika indirimlerle sevilmeyecek ne var ki! Bir restoranı her ziyaret ettiğinizde, spa rezervasyonu yaptığınızda, masaj yaptırdığınızda, tema parkında gezintinin keyfini çıkardığınızda, film izlediğinizde, hafta sonu kaçamağı planladığınızda, parasailing yapmaya gittiğinizde veya hediye kartı satın aldığınızda paradan tasarruf edebilirsiniz! Ayrıca restoran, spa, salon, hediye kartı, eğlence parkı veya daha fazlası için yaptığınız her satın alma işleminde heyecan verici para iadesi teklifleri ve indirim kuponları da alabilirsiniz! Ortaklarımız arasında Hindistan'ın en iyi restoran, spa ve salon markaları bulunmaktadır: KFC, Barbeque Nation, Dominos, Pizza Hut, PVR, INOX, Cafe Coffee Day (CCD), Smaaash, McDonald's, Water Kingdom, Essel World, Kidzania, O2 Spa, Big Bazaar , Amazon, Myntra, Jabong, Görünüm salonu. Genel olarak nearbuy, ülkedeki 33 şehirde 68.000'den fazla restoran, spa, salon, eğlence parkı, sinema salonu ve hediye kartı markasıyla çalışarak en iyi fırsatları sunuyor.

Web Sitesi: nearbuy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, nearbuy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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