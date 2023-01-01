WebCatalog
Fresha for business

Fresha for business

partners.fresha.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kullanımı TAMAMEN ÜCRETSİZ! Fresha Partner (eski adıyla Shedul), binlerce güzellik ve sağlıklı yaşam uzmanı tarafından bağımsız olarak 1 numara olarak oylanan, salonlar ve spa'lar için dünyanın en iyi platformudur.

Web Sitesi: fresha.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fresha for business ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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