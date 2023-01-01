WebCatalog
Practice Better

Practice Better

my.practicebetter.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Practice Better çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Uygulamanızı bir profesyonel gibi yönetin. Practice Better, Sağlık ve Wellness profesyonelleri için eksiksiz bir muayenehane yönetimi platformudur.

Web Sitesi: practicebetter.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Practice Better ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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