WebCatalog
TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TherapyNotes çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

TherapyNotes™ davranışsal sağlık profesyonelleri için tasarlanmış lider çevrimiçi EHR, muayenehane yönetimi ve faturalandırma yazılımıdır. Hastalarınızın bakımına odaklanabilmeniz için uygulamanızı yönetmeyi basitleştirin.

Web Sitesi: therapynotes.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TherapyNotes ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

CarePaths

CarePaths

carepaths.com

Therapy Partner

Therapy Partner

therapypartner.com

Hint Health

Hint Health

hint.com

Valant

Valant

valant.io

Remedly

Remedly

remedly.com

Practice Fusion

Practice Fusion


SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

Halaxy

Halaxy

halaxy.com

RXNT

RXNT

rxnt.com

DrChrono

DrChrono

drchrono.com

Practice Better

Practice Better

practicebetter.io

Luminello

Luminello

luminello.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası