TherapyNotes™ davranışsal sağlık profesyonelleri için tasarlanmış lider çevrimiçi EHR, muayenehane yönetimi ve faturalandırma yazılımıdır. Hastalarınızın bakımına odaklanabilmeniz için uygulamanızı yönetmeyi basitleştirin.

Web Sitesi: therapynotes.com

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