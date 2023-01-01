Önemseyen insanlar için yazılım. Cliniko, klinikler ve yardımcı sağlık uygulayıcıları için muayenehane yönetimi yazılımıdır. Muayenehanenizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçlara ek olarak, artık Cliniko'nun video konsültasyonlara yönelik telesağlık özellikleriyle çevrimiçi olarak kaliteli bakım sağlama özgürlüğünün tadını çıkarabilirsiniz.

Web Sitesi: cliniko.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cliniko ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.