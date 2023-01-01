WebCatalog
TherapyPMS

TherapyPMS

therapypms.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TherapyPMS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ABA Faturalandırma - ABA Planlama, Telesağlık, Raporlama, ABA Terapi Faturalandırma ve daha fazlası gibi yenilikçi özelliklere sahip ABA Uygulama Yönetimi Yazılımı. ABA/ST/OT/PT kliniğinizi geliştirin

Web Sitesi: therapypms.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TherapyPMS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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