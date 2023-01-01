Intend™ Hasta Yönetimi ve Katılımına yönelik bir Yazılımdır. Intend Hasta Yönetimini, Katılımı, Planlamayı, Alımı, Sigorta Doğrulamasını, e-Reçete Yazmayı, Faturalandırmayı, Laboratuvar Entegrasyonunu, Grafik Oluşturmayı, Raporlamayı ve Takibi Kolaylaştırır.

Web Sitesi: intend.io

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