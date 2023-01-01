WebCatalog
Intend

Intend

intend.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Intend çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Intend™ Hasta Yönetimi ve Katılımına yönelik bir Yazılımdır. Intend Hasta Yönetimini, Katılımı, Planlamayı, Alımı, Sigorta Doğrulamasını, e-Reçete Yazmayı, Faturalandırmayı, Laboratuvar Entegrasyonunu, Grafik Oluşturmayı, Raporlamayı ve Takibi Kolaylaştırır.

Web Sitesi: intend.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Intend ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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