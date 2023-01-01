WebCatalog
CollaborateMD

CollaborateMD

collaboratemd.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İş akışlarını kolaylaştıran ve sağlık sigortası taleplerinizi hızlı bir şekilde ödemenize yardımcı olan Muayenehane Yönetimi ve Tıbbi Faturalandırma Yazılımı.

Web Sitesi: collaboratemd.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, CollaborateMD ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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