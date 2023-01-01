WebCatalog
Portia

Portia

portiapro.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Portia, ABA kliniğiniz için müfredatı, elektronik tıbbi kayıtları ve veri toplamayı birleştiren, öncelikli terapi yazılımıdır. Diğer ABA klinik yazılımlarından farklı olarak Portia, öğrenci terapisini merkezinde tutar. Yaptığımız şey bu.

Web Sitesi: portiapro.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Portia ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Xchart.com

xchart.com

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Monte Carlo

getmontecarlo.com

Double

Double

withdouble.com

Joovv

Joovv

joovv.com

Dt.Dental

Dt.Dental

dtdental.co

Barre - Down Dog

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downdogapp.com

Noterro

Noterro

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