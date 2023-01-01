Portia, ABA kliniğiniz için müfredatı, elektronik tıbbi kayıtları ve veri toplamayı birleştiren, öncelikli terapi yazılımıdır. Diğer ABA klinik yazılımlarından farklı olarak Portia, öğrenci terapisini merkezinde tutar. Yaptığımız şey bu.

Web Sitesi: portiapro.com

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