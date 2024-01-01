Debexpert

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Çevrimiçi kredi piyasamız aracılığıyla bankaların ve diğer borç verenlerin borç portföylerini verimli bir şekilde ve en iyi piyasa fiyatıyla satmalarına yardımcı oluyoruz. Tahsilat acentelerine, borç satın alma şirketlerine, gayrimenkul alıcılarına, tıbbi borç alıcılarına, taşıt kredisi portföy alıcılarına, riskten korunma fonlarına, aile ofislerine ve diğer kurumsal borç alıcılarına borç satma konusunda uzmanız. Kredi piyasamızda her türlü borç portföyünü alıp satıyorlar: Emlak Senetleri, Otomobil Senetleri, Maaş Portföyleri, Taksitli Portföyler, Tıbbi Borçlar, Ticari Senetler, MCA Borçları, Kredi Kartları Portföyleri, Karar Portföyleri, İflaslar, Öğrenci Kredileri Portföyleri ve diğerleri .
Kategoriler:
Finance
Diğer İşletme Finansmanı Sağlayıcıları

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Revolut Business

Revolut Business

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ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Holvi

Holvi

holvi.com

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Lendio

Lendio

lendio.com

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lendingtree.com

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