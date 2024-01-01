Ready For Social

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yaptığımız her şeyin merkezinde ReadyForSocial yazılım platformumuz yer alıyor. Bununla #pazarlama ve #satış ekiplerinizin B2B müşterileriyle iletişimde daha etkili olmalarını sağlıyoruz. #SocialSelling ile satış profesyonellerinin #SosyalMedya'da alakalı olmalarına yardımcı oluyoruz, böylece müşterileri, potansiyel müşterileri ve ortaklarıyla başarılı bir şekilde bağlantı kurup etkileşimde bulunabilirler. Sosyal medyaya yönelik yazılımımız, gelirleri ve satış verimliliğini artıran kanıtlanmış ve ölçülebilir bir yatırım getirisine sahiptir.

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