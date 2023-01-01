WebCatalog
SchoolGrid

SchoolGrid

schoolgrid.co.uk

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SchoolGrid, kamu sektöründeki ilk ve orta okullara ve Catering şirketlerine mutfak yönetimi yazılımı sağlar. Catering hizmetinizi daha karlı hale getirmek istiyorsanız aşağıdaki konularda kanıtlanmış bir geçmişimiz olduğundan okumaya devam edin: - Öğün Alımının, Üretkenliğin ve Verimliliğin Artırılması ve - Gıda israfının yanı sıra Personel ve Gıda Maliyetlerinin de azaltılması

Web Sitesi: schoolgrid.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, SchoolGrid ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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