Catering yazılımımız ve uygulamamız, catering şirketlerinin teklif göndermesine, gıda üretimini planlamasına ve maliyetleri yönetmesine yardımcı olur. Total Party Planner catering uygulaması catering firmaları tarafından yapılmıştır.

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