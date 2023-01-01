WebCatalog
Week Plan

Week Plan

weekplan.net

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Week Plan çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tutkulu olanlar için Kişisel Planlayıcı. Hafta Planı, zamanı geri almanıza ve kendiniz, aileniz ve işiniz için önemli olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olur.

Web Sitesi: weekplan.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Week Plan ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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