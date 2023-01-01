Tutkulu olanlar için Kişisel Planlayıcı. Hafta Planı, zamanı geri almanıza ve kendiniz, aileniz ve işiniz için önemli olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olur.

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