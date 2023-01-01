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Governing

Governing

governing.com

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Governing, Amerika'nın eyaletlerine ve bölgelerine liderlik eden profesyonellere haberler, analizler ve içgörüler sağlar. 1987'den bu yana yayınlanan Governing, bugünü yönetmek ve eyalet ile yerel yönetimin geleceğini öngörmek isteyen seçilmiş, atanmış ve diğer kamu liderleri için güvenilir bir kayıt kaynağıdır.

Web Sitesi: governing.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Governing ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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