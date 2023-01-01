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Bloomberg Government

Bloomberg Government

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Bloomberg Hükümeti, hükümetle etkileşimde bulunan veya hükümetten etkilenen profesyoneller için kapsamlı bilgi ve analiz sağlayan premium, aboneliğe dayalı bir hizmettir. BGOV, orijinal, derinlemesine analizin yanı sıra zengin veriler, gelişmiş araçlar ve son dakika haberlerini sunar.

Web Sitesi: bgov.com

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