Joovv'un kırmızı ve kızılötesi LED ışık terapisiyle sağlığınızı geliştirin. Cihazlarımız gerçek tıbbi sınıf olup evde veya ticari kullanım için tasarlanmıştır. Tam vücut ışık terapisi ürünlerimize göz atın veya daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.

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