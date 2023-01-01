WebCatalog
Quenza

Quenza

quenza.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Quenza çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Katılımı artırın, uygulamanızı ölçeklendirin ve otomatik bakım sağlayın. Ödev alıştırmalarını, giriş formlarını ve ilham verici içeriği kolayca gönderin ve planlayın. Dijital evrak işleriyle zamandan tasarruf edin, bakım standardınızı iyileştirmek için verileri otomatik olarak toplayın ve muayenehanenizi benzeri görülmemiş oranlarda büyütün.

Web Sitesi: quenza.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Quenza ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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