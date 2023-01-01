Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PetDesk çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Veterinerlik Uygulamaları İçin Hepsi Bir Arada Hasta Yolculuğu Paketi | Evcil Hayvan Masası Dijital Pazarlama. Çevrimiçi Rezervasyon. Akıllı VoIP. Mobil uygulama. Otomatik Hatırlatıcılar. Ödemeler, Formlar ve Alım.

Web Sitesi: petdesk.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PetDesk ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.