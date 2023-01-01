Alpaca'nın kullanımı kolay API'leri, geliştiricilerin ve işletmelerin uygulamalar oluşturmasına, yatırım yapmasına ve algoritma ticareti yapmasına olanak tanır.

Web Sitesi: alpaca.markets

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