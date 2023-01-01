WebCatalog
Alpaca

Alpaca

app.alpaca.markets

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Alpaca çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Alpaca'nın kullanımı kolay API'leri, geliştiricilerin ve işletmelerin uygulamalar oluşturmasına, yatırım yapmasına ve algoritma ticareti yapmasına olanak tanır.

Web Sitesi: alpaca.markets

Yasal Uyarı: WebCatalog, Alpaca ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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