WebCatalog
Yahoo Developer

Yahoo Developer

developer.yahoo.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Yahoo Developer çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yahoo araçlarıyla uygulamalarınızı ölçün, para kazanın, reklamını yapın ve geliştirin. Uygulama işlerini kurmak için Yahoo araçlarını kullanan 200.000 geliştiriciye katılın.

Web Sitesi: developer.yahoo.com

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