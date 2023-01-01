Multipie, Hindistan'daki yatırımcılara yönelik bir topluluktur; yatırım ağınızın portföylerini takip edin, harika ticaret fikirlerini keşfedin ve ticaret ve yatırım becerilerinizi geliştirin.

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