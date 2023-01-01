Modern veri ekipleri için açık kaynaklı veri entegrasyonu. Özel veri hatlarınız da dahil olmak üzere tüm ELT veri işlem hatlarınızı dakikalar içinde çalışır duruma getirin. Ekibinizin içgörülere ve inovasyona odaklanmasına izin verin.

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