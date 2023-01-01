WebCatalog
Airbyte

Airbyte

cloud.airbyte.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Airbyte çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Modern veri ekipleri için açık kaynaklı veri entegrasyonu. Özel veri hatlarınız da dahil olmak üzere tüm ELT veri işlem hatlarınızı dakikalar içinde çalışır duruma getirin. Ekibinizin içgörülere ve inovasyona odaklanmasına izin verin.

Web Sitesi: airbyte.com

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