Sidemail
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Web Sitesi: sidemail.io
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Sidemail çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
SaaS'ınız için yeni başvurulacak e-posta platformu Nedeni şu: E-postalarınızı kolayca oluşturun, entegre edin, gönderin, otomatikleştirin ve analiz edin. Sidemail, dakikalar içinde çalışmaya başlamanıza olanak tanıyan her türlü senaryo ve işlevselliğe yönelik şablonlarla dolu olarak gelir. Yani, tüm e-posta oyununuz bir fincan kahve yapmak kadar basitken, en iyi yaptığınız şeye odaklanırsınız.
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Web Sitesi: sidemail.io
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