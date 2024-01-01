SaaS'ınız için yeni başvurulacak e-posta platformu Nedeni şu: E-postalarınızı kolayca oluşturun, entegre edin, gönderin, otomatikleştirin ve analiz edin. Sidemail, dakikalar içinde çalışmaya başlamanıza olanak tanıyan her türlü senaryo ve işlevselliğe yönelik şablonlarla dolu olarak gelir. Yani, tüm e-posta oyununuz bir fincan kahve yapmak kadar basitken, en iyi yaptığınız şeye odaklanırsınız.

Kategoriler :

Web Sitesi: sidemail.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sidemail ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.