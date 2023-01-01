Ham verilerinizi güvenilir, belgelenmiş, güncel veri kümelerine dönüştürün. Dataform, şirketinizin verileri için tek bir doğruluk kaynağı oluşturmak üzere veri ekibinizin birlikte çalıştığı yerdir. BigQuery'de kod yazmaya veya altyapıyı yönetmeye gerek kalmadan SQL işlem hatları üzerinde ortak çalışma yapın.

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