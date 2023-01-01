WebCatalog
Dataform

Dataform

app.dataform.co

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dataform çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ham verilerinizi güvenilir, belgelenmiş, güncel veri kümelerine dönüştürün. Dataform, şirketinizin verileri için tek bir doğruluk kaynağı oluşturmak üzere veri ekibinizin birlikte çalıştığı yerdir. BigQuery'de kod yazmaya veya altyapıyı yönetmeye gerek kalmadan SQL işlem hatları üzerinde ortak çalışma yapın.

Web Sitesi: dataform.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dataform ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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