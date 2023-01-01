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Adverity

Adverity

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Web Sitesi: adverity.com

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Centralized Data Management for the Modern Marketer Adverity is the integrated data platform for connecting, managing, and using your data at scale. The platform enables businesses to blend disparate datasets such as sales, marketing, and advertising, to create a single source of truth over marketing performance. Through automated connectivity to 600+ data sources and destinations, unrivaled data transformation options, and powerful data governance and access features, Adverity makes it easy to scale and automate your data operations and have trust in your data. Adverity is used by leading brands and agencies including Unilever, Bosch, IKEA, Barilla, Forbes, GroupM, Publicis, and Dentsu.

Web Sitesi: adverity.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Adverity ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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