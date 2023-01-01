WebCatalog
Pipedream

Pipedream

pipedream.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pipedream çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

API'leri son derece hızlı bir şekilde bağlayın. Standart kod yazmayı, kimlik doğrulama ve altyapı yönetimiyle uğraşmayı bırakın. İhtiyaç duyduğunuzda kod düzeyinde kontrolle API'leri bağlamaya başlayın; ihtiyacınız olmadığında koda gerek yok.

Web Sitesi: pipedream.com

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