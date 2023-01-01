Herhangi bir kaynaktan gelen verileri SQL olmadan görselleştirin. Canvas, raporlamayı otomatikleştirmek ve harika kontrol panellerini ekibinizle paylaşmak için e-tablo becerilerinizi kullanmanızı sağlar.

Web Sitesi: canvasapp.com

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