Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BIME Analytics çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

BIME, Segment ile topladığınız müşteri verilerini analiz etmenize ve görselleştirmenize yardımcı olur. Önemsediğiniz ölçümlere ilişkin verileri birleştirin, analiz yapın ve kontrol panellerini paylaşın; SQL gerekmez.

Web Sitesi: bimeanalytics.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, BIME Analytics ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.