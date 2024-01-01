Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Analytics Canvas çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Analytics Canvas, analizinizi görselleştirmenize olanak tanıyarak sizi veritabanlarına, Excel dosyalarına ve Google Analytics'e grafiksel bir arayüz aracılığıyla bağlar.

Web Sitesi: analyticscanvas.com

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