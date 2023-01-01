Kibana, Elasticsearch verilerinizi görselleştirmenize ve Elastic Stack'te gezinmenize olanak tanıyan ücretsiz ve açık bir kullanıcı arayüzüdür. Sorgu yükünü izlemekten, isteklerin uygulamalarınızdaki akışını anlamaya kadar her şeyi yapın.

Web Sitesi: elastic.co

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