WebCatalog
Kibana

Kibana

elastic.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kibana çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kibana, Elasticsearch verilerinizi görselleştirmenize ve Elastic Stack'te gezinmenize olanak tanıyan ücretsiz ve açık bir kullanıcı arayüzüdür. Sorgu yükünü izlemekten, isteklerin uygulamalarınızdaki akışını anlamaya kadar her şeyi yapın.

Web Sitesi: elastic.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kibana ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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