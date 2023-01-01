WebCatalog
Bookmark

Bookmark

bookmark.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bookmark çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Web sitenizi değil, işinizi yönetmeye zaman ayırın Yapay zeka destekli web sitesi oluşturucumuzun işletmenizi dakikalar içinde çevrimiçi hale getirmesine izin verin.

Web Sitesi: bookmark.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bookmark ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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