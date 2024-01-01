Mistral AI
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.
Web Sitesi: mistral.ai
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Mistral AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Fast, open-source and secure language models. Facilitated specialisation of models on business use-cases, leveraging private data and usage feedback. Built from a world-class team in Europe, targeting global market.
Kategoriler:
Web Sitesi: mistral.ai
Yasal Uyarı: WebCatalog, Mistral AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.