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Disroot Audio

Disroot Audio

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Web Sitesi: disroot.org

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Disroot Audio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Düşük gecikmeli, yüksek kaliteli sesli sohbet uygulaması. Disroot'un Sesi Mumble tarafından desteklenmektedir. Mumble ücretsiz, açık kaynaklı, düşük gecikme süreli, yüksek kaliteli bir sesli sohbet uygulamasıdır. Başlangıçta oyunculara yönelikti ancak sesli toplantı, konferans vb. düzenlemek için kullanılabilir.

Web Sitesi: disroot.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Disroot Audio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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