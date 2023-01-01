Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Disroot Audio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Düşük gecikmeli, yüksek kaliteli sesli sohbet uygulaması. Disroot'un Sesi Mumble tarafından desteklenmektedir. Mumble ücretsiz, açık kaynaklı, düşük gecikme süreli, yüksek kaliteli bir sesli sohbet uygulamasıdır. Başlangıçta oyunculara yönelikti ancak sesli toplantı, konferans vb. düzenlemek için kullanılabilir.

Web Sitesi: disroot.org

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