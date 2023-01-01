ScyllaDB, yüksek performans ve düşük gecikme gerektiren veri yoğunluklu uygulamalara yönelik dağıtılmış veritabanıdır.

Web Sitesi: scylladb.com

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