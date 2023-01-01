Tinybird, geliştiricilere yönelik sunucusuz analitik arka uçtur. Akış verilerini alın, SQL ile analiz edip zenginleştirin ve sonuçları düşük gecikme süreli, dinamik REST API'leri olarak anında yayınlayın.

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