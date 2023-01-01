WebCatalog
VooV Meeting

VooV Meeting

voovmeeting.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde VooV Meeting çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tencent'in görsel-işitsel iletişim alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimiyle desteklenen VooV Meeting, tek noktadan bulut tabanlı konferans çözümleri sunuyor. Yüksek çözünürlüklü ve pürüzsüz görsel-işitsel kalite, her zaman, her yerde etkileyici konferans işbirliğini deneyimlemenize olanak tanır.

Web Sitesi: voovmeeting.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, VooV Meeting ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

TrueConf

TrueConf

trueconf.com

Disroot Audio

Disroot Audio


Fuze

Fuze


Dcoder

Dcoder

dcoder.tech

Accounting Panel

Accounting Panel

accountingpanel.com

BlueJeans

BlueJeans

bluejeans.com

Aqilla

Aqilla

aqilla.com

Onecom OneCloud

Onecom OneCloud


Dolby.io

Dolby.io

dolby.io

Bimsync

Bimsync

bimsync.com

BizToc

BizToc

biztoc.com

AdvancedHosting

AdvancedHosting

advancedhosting.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası