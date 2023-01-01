Tencent'in görsel-işitsel iletişim alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimiyle desteklenen VooV Meeting, tek noktadan bulut tabanlı konferans çözümleri sunuyor. Yüksek çözünürlüklü ve pürüzsüz görsel-işitsel kalite, her zaman, her yerde etkileyici konferans işbirliğini deneyimlemenize olanak tanır.

Web Sitesi: voovmeeting.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, VooV Meeting ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.